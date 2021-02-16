رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 16 فبراير 2021 الموافق 04 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

الإرهابي ياسر العمدة يشارك في انتخابات حزب العدالة والتنمية في تركيا (صور)

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 04:34 م
الإرهابي ياسر العمدة
الإرهابي ياسر العمدة
مريم جبل
طباعة
كشفت مصادر مطلعة، أن الإخواني ياسر العمدة يشارك في انتخابات حزب العدالة والتنمية بموجب حصولة على الجنسية التركية، وذلك برغم تورطة في العديد من القضايا الإرهابية ودرجه على قوائم الإرهابيين.

وحصلت الدستور على صور الإرهابي الهارب ياسر العمدة أثناء مشاركته في انتخابات حزب العدالة والتنمية التركي في أنقرة.

وعن صحيفة سوابق الإخواني ياسر العمدة فهي مليئة بالجرائم، فاسمه ياسر عبد الحليم أحمد عبد الحفيظ وشهرته ياسر العمدة، عمل موظف إداريًا بميناء دمياط، أدرجته محكمة جنايات القاهرة، ضمن 187 متهمًا على قوائم الإرهاب لمدة 5 سنوات، بناءً على الطلب رقم 8 لسنة 2018 قرارات كيانات إرهابية ورقم 8 لسنة 2018، قرارات إدراج قوائم الإرهابيين فى القضية رقم 760 لسنة 2017، حصر أمن دولة عليا.

وأطلق ياسر العمدة دعوات مشبوهه تحت مسمي ثورة الغلابة واللهم ثورة، وحركة 1111 مدعيًا أنه صاحب رسالة وطنية، محاولًا بذلك التنصل من علاقته بالإخوان بإطلاق، ثم أصبح بعد ذلك ضيفًا دائمًا على قنواتهم التي تبث من تركيا، بعد هروبه إلى تركيا عقب ثورة 30 يونيو، للإسقاط علي مؤسسات الدولة، وكان وراء فزاعة "المبروكة" التى اختراعها لترويع المصريين خلال العمليات الارهابية، وهو سلاح جديد اخترعه الإخوان، وهو عبارة عن كتلة أسمنتية ملصق بها مسامير 5 سم يتم إلقاؤه على المواطنين المشاركين في التظاهرات لإصابتهم في عيونهم ووجوههم وأجسادهم، وكذلك رجال الشرطة، وإلقائها أمام السيارات لتفريغ إطاراتها وإرباك حركة المرور وشل الطرق الرئيسيّة وإثارة الفوضى.

وتبرأت أسرة الهارب "ياسر العمدة"، منه وظهر والده فى كل الوسائل الإعلامية ليعلن قيام نجلة الهارب الهجوم علي مؤسسات الدولة والتحريض ضد رجال الجيش والشرطة، وقال شقيقه محمود إنه يطالب الحكومة بإسقاط الجنسية عنه، وأوصي والدة بعدم دفنة بمدافن الأسرة.
الإرهابي ياسر العمدة يشارك في انتخابات حزب العدالة والتنمية في تركيا (صور)
الإرهابي ياسر العمدة يشارك في انتخابات حزب العدالة والتنمية في تركيا (صور)
الإرهابي ياسر العمدة يشارك في انتخابات حزب العدالة والتنمية في تركيا (صور)
الإرهابي ياسر العمدة يشارك في انتخابات حزب العدالة والتنمية في تركيا (صور)
الإرهابي ياسر العمدة يشارك في انتخابات حزب العدالة والتنمية في تركيا (صور)
الإرهابي ياسر العمدة يشارك في انتخابات حزب العدالة والتنمية في تركيا (صور)

موضوعات متعلقة

كواليس جلسة موسيماني مع لاعبي الأهلي قبل مواجهة المريخ السوداني

كيف تخلص رشدى أباظة من حبه لفاتن حمامة؟

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الثلاثاء 16-2-2021

تردد قناة مكسبي على النايل سات.. شاهد الآن أهم المباريات

الصور

image description

أمطار خفيفة ورياح شديدة في دمياط

image description

الجيزة: 497 سيارة شفط للتعامل السريع مع هطول الأمطار

image description

الرئيس السيسى يفتتح مستشفى أبوتيج النموذجى عبر تقنية الفيديو كونفرانس

image description

جامعة أسيوط الرابع على مستوى الجامعات بمحو أمية 5444 مواطنًا

image description

محافظ أسيوط يشيد بافتتاح مستشفى أبوتيج النموذجي

الأكثر قراءة

القبض على صاحب رحلة الحمار من الجيزة إلى أسوان

مخاطر برومات البوتاسيوم التى حذرت «التموين» من استخدامها فى الخبز

كيف تخلص رشدى أباظة من حبه لفاتن حمامة؟

وزيرة الصحة: مشروع «البلازما» يوفر مليار جنيه سنويًا

إنفوجراف

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

image description

ماذا حققت مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم؟

image description

سوريا تتهم إسرائيل: قصف صاروخي على محيط دمشق

image description

تعرف على فوائد وأضرار الشطة (إنفوجراف)

نجم الساعة

ننشر صورة زوجة قتلها زوجها في عيد الحب بالحوامدية

منوعات

تردد قناة تايم سبورت الأرضية Time Sport

جداول امتحانات 2021.. تفاصيل تصريحات وزير التعليم حول الامتحانات

دعاء نزول المطر.. اللهم عوضنا بجميل قدرك وعوضك

سوق القهوة نجحت في تجاوز أزمة الوباء

أيام زمان

«كان نفسى أشترى عمارة زى زميلاتى».. اعترافات سعاد حسنى

«ظهرت خلفها فى أغنية».. حكاية هند رستم مع ليلى مراد وأنور وجدى

«خدعته وأخفت زواجها».. حكاية كمال الشناوى مع فتاة أرستقراطية

حقيقة العلاقة العاطفية التى جمعت زبيدة ثروت والمخرج حسين حلمى

مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
بـ مناسبة حسام حسن
مؤمن المحمدي
مجلس الوحش
لواء.حمدى البطران
أزمة اتحاد كتّاب مصر
القس. رفعت فكرى
لا تهدر طاقتك
المزيد

الثقافة

الخميس.. «شباب الغناء العربي» فى حفل بقصر الأمير بشتاك

«رامبو الحبشى» لـ حجى جابر.. إصدار جديد عن «تنمية»

العادلي وأدول وفراج.. 3 مصريين في نتائج جائزة الطيب صالح

عمرو العادلي بعد حصوله على«الطيب صالح»: لم أتوقع الفوز من بين 300 مشارك