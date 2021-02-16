الإرهابي ياسر العمدة يشارك في انتخابات حزب العدالة والتنمية في تركيا (صور)

كشفت مصادر مطلعة، أن الإخواني ياسر العمدة يشارك في انتخابات حزب العدالة والتنمية بموجب حصولة على الجنسية التركية، وذلك برغم تورطة في العديد من القضايا الإرهابية ودرجه على قوائم الإرهابيين.وحصلت الدستور على صور الإرهابي الهارب ياسر العمدة أثناء مشاركته في انتخابات حزب العدالة والتنمية التركي في أنقرة.وعن صحيفة سوابق الإخواني ياسر العمدة فهي مليئة بالجرائم، فاسمه ياسر عبد الحليم أحمد عبد الحفيظ وشهرته ياسر العمدة، عمل موظف إداريًا بميناء دمياط، أدرجته محكمة جنايات القاهرة، ضمن 187 متهمًا على قوائم الإرهاب لمدة 5 سنوات، بناءً على الطلب رقم 8 لسنة 2018 قرارات كيانات إرهابية ورقم 8 لسنة 2018، قرارات إدراج قوائم الإرهابيين فى القضية رقم 760 لسنة 2017، حصر أمن دولة عليا.وأطلق ياسر العمدة دعوات مشبوهه تحت مسمي ثورة الغلابة واللهم ثورة، وحركة 1111 مدعيًا أنه صاحب رسالة وطنية، محاولًا بذلك التنصل من علاقته بالإخوان بإطلاق، ثم أصبح بعد ذلك ضيفًا دائمًا على قنواتهم التي تبث من تركيا، بعد هروبه إلى تركيا عقب ثورة 30 يونيو، للإسقاط علي مؤسسات الدولة، وكان وراء فزاعة "المبروكة" التى اختراعها لترويع المصريين خلال العمليات الارهابية، وهو سلاح جديد اخترعه الإخوان، وهو عبارة عن كتلة أسمنتية ملصق بها مسامير 5 سم يتم إلقاؤه على المواطنين المشاركين في التظاهرات لإصابتهم في عيونهم ووجوههم وأجسادهم، وكذلك رجال الشرطة، وإلقائها أمام السيارات لتفريغ إطاراتها وإرباك حركة المرور وشل الطرق الرئيسيّة وإثارة الفوضى.وتبرأت أسرة الهارب "ياسر العمدة"، منه وظهر والده فى كل الوسائل الإعلامية ليعلن قيام نجلة الهارب الهجوم علي مؤسسات الدولة والتحريض ضد رجال الجيش والشرطة، وقال شقيقه محمود إنه يطالب الحكومة بإسقاط الجنسية عنه، وأوصي والدة بعدم دفنة بمدافن الأسرة.