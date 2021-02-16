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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

خبيرة تجميل: هذه خطوات وضع «البلاشر» بطريقة صحيحة

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 05:07 م
جريدة الدستور
شيماء دهب
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يعتبر البلاشر أو أحمر الخدود من أهم أدوات المكياج، فهو يبرز جمال الوجه، لذا يجب وضعه بطريقة صحيحة.

وتقول خبيرة التجميل سمر البطراوي: هناك قواعد يجب اتباعها لوضع البلاشر، تختلف من وجه لآخر، فصاحبة الوجه الطويل يجب عليها توزيع البلاشر فى منتصف الجبين، وبشكل دائرى من الخد حتى الأذن، مع وضع القليل أسفل الذقن، وبهذه الطريقة ستساعد وجهها على ظهوره بشكل أعرض وسيخفى طوله.

وأضافت لـ "الدستور": أما ذات الوجة الماسى ينصح بتوزيع البلاشر بشكل دائرى بداية من منتصف الخدين حتى الأذن، مع وضع كمية قليلة على جنبى الجبين، ما يساعد على إبراز الوجه بشكل جذاب.

وقالت: صاحبة الوجه الذي يميل إلى شكل القلب، فيجب عليها وضع البلاشر أسفل عظمتى الخد مباشرة، ليساعدك على إظهار شكل وجهك بطريقة متوازنة مع إبراز خدودك بشكل جذاب، أما صاحبة الوجه البيضاوي يجب عليها توزيع البلاشر بكميات خفيفة من منتصف الخدين حتى الأذن، وذلك سيساعدها على سحب الوجه ألى أعلى قليلًا.

وأشارت إلى أنه يجب على صاحبة الوجة المربع توزيع البلاشر على جنبى الجبين حتى منطقة الحواجب بطريقة خفيفه، مع توزيع بعض منه على عظمتى الوجه حتى الذقن، وذلك يساعد وجهك على ظهوره بشكل أكثر أنوثة.

واختتمت: ذات الوجه المستدير يجب عليها وضع أحمر الخدود فى منتصف الخدود، وتبتعد عن عظمتى الخد من خلال توزيعه أسفل عظام الوجنتين وسحبه إلى أعلى قليلا.

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