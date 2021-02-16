إغلاق 3 مراكز للدروس الخصوصية بحى غرب الإسكندرية

نفذ حي غرب بالإسكندرية، برئاسة المهندسة سحر شعبان، حملة صباحية على مراكز الدروس الخصوصية (السناتر) بمنطقة مينا البصل، بناءً على توجيهات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، وتطبيقا للإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا والحد من انتشاره.وأسفرت الحملة عن غلق وتشميع 3 مراكز للدروس الخصوصية (سنتر) بمنطقة نجع العرب.جاءت الحملة بوجود سكرتير عام الحي، ورخص المحلات، ومدير عام إدارة غرب التعليمية، والأمن والاتصال السياسي لتعليم غرب، وعضو الشئون القانونية بالإدارة التعليمية.وقد نوهت رئيس الحى بأن الحملات متوالية بنطاق حي غرب لفرض الانضباط وتطبيق الإجراءات الاحترازية حفاظا على سلامة المواطنين.