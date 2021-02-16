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الثلاثاء 16 فبراير 2021 الموافق 04 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الرئيس الموريتاني يشارك في قمة حول «الساحل الإفريقي» في أنجمينا

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 04:27 م
جريدة الدستور
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أفادت الرئاسة الموريتانية، اليوم الثلاثاء، بأن الرئيس، محمد ولد الشيخ الغزواني، يشارك، إلى جانب قادة الساحل الإفريقي، في قمة بقصر المؤتمرات في العاصمة التشادية أنجمينا؛ لمناقشة مرتكزات التحالف من أجل الساحل الإفريقي، القائمة على محاربة الإرهاب وتعزيز قدرات وحدات الأمن والدفاع في الدول الخمس، وعودة الدولة والإدارة إلى المناطق الغائبة فيها ودعم التنمية في فضاء الساحل.

وتشهد القمة الموسعة بين مجموعة الخمس في الساحل، وأعضاء التحالف من أجل الساحل، مشاركة قادة: موريتانيا، والنيجر، وتشاد، ومالي، وبوركينا فاسو، وعبر "الفيديو كونفرانس" الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون.

كما يشارك في القمة رئيس السنغال، ورئيس وزراء المغرب، فضلا عن مشاركة رئيس المجلس الأوروبي، شارل ميشيل، والأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش والوزير الأول في كل من: البرتغال والتشيك وإستونيا وبلجيكا وإسبانيا، وعضو مجلس السيادة في السودان، ووزراء خارجية أمريكيا وإيطاليا وألمانيا وبريطانيا والدنمارك، ووزير الدولة الإماراتي، ووزير الداخلية الإيفواري، ورئيس لجنة الاتحاد الإفريقي، والأمينة العامة للفرانكفونية، والأمين العام المساعد لمنظمة التعاون الإسلامي، والأمين العام لمنظمة "الإيكواس".

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