CIB يحصد شهادتين لالتزامه بمعايير الأمان الأكثر صرامة في العالم

حصل البنك التجاري الدولي - مصر (CIB) على شهادة PCI-DSS 3.2 من خلال مؤسسة عالمية في مجال تقييم معايير الأمن للمؤسسات (QSA) التي تم تأهيلها من قِبل مجلس معايير أمن صناعة بطاقات الدفع "PCI" للتحقق من التزام البنك بمعايير إصدار البطاقات.وتختص الشهادة بمعيار أمن البيانات للمؤسسات ذات نشاط إصدار بطاقات الدفع، ما يؤكد شدة الإجراءات الأمنية التي يتبعها البنك لحماية البيانات الخاصة للعملاء، سواء المطبوعة على البطاقة أو المخزنة على الرقاقة المغناطيسية، إضافة إلى ضمان سرية بيانات البطاقة عند التعامل مع التجار وغيرهم من مقدمي الخدمات المعنية ببطاقات الدفع.بينما حصل على شهادة الأيزو ISOIEC 27001:2013 من هيئة المواصفات البريطانية BSI، والمعتمدة من قبل هيئة الإعتماد البريطانية UKAS.وتُعد شهادة الأيزو ISOIEC 27001:2013 من أكثر الشهادات الموثوقة والمعتمدة عالميًا لأمن المعلومات، والحصول على هذه الشهادة يؤكد التزام البنك بتطبيق أعلى ضوابط ومعايير أمن المعلومات والحوكمة الامنية.يأتي ذلك تكليلًا لجهود البنك التجاري الدولي – مصر (CIB) المتواصلة لتعزيز أنظمة أمن المعلومات، وحرصه الدائم على ضمان سرية البيانات وأصول العملاء، تمكّن البنك من حصوله على شهادتي (PCI-DSS 3.2) و(ISO-IEC 27001).ويؤكد حصول "التجاري الدولي" على الشهادتين لعدة مرات متتالية نجاحه في استكمال كافة المتطلبات الأمنية، وإلتزامه بواحدة من أكثر المعايير الأمنية الصرامة في العالم، ما يعزز مكانة البنك الرائدة في القطاع المصرفي نظرًا لتوفيره كافة سبل وإجراءات الأمان لعملائه.وأكدت شاتسي حسن، الرئيس التنفيذي للأمن المؤسسي بالبنك التجاري الدولي – مصر، أن البنك يحظى بسجل حافل من الإنجازات في مجال أنظمة أمن المعلومات.أضافت أن حصول البنك على شهادة ISO 27001 يبرهن على إلتزامه بتنفيذ برنامج شامل وواسع لضمان تطبيق جميع ضوابط أمن المعلومات، والتقييم المستمر لجميع المخاطر المتعلقة بإدارة البيانات الحساسة، ما يضمن تجنب الخسائر المالية والآثار القانونية الناتجة عن الخروقات الأمنية.أوضحت أن الحصول على شهادة PCI-DSS 3.2 تؤكد جهود البنك لحماية بيانات حاملي بطاقات CIB، ما يساهم في الحفاظ على ثقة العملاء من خلال تطبيق أعلى مستوى من الأمان، ما يجعل الأنظمة أقل تعرض لأي هجمات إلكترونية بسبب عمليات الفحص الأمنية المستمرة.