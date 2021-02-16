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الثلاثاء 16 فبراير 2021 الموافق 04 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

ضبط 1159 مخالفة مرورية متنوعة في كفر الشيخ

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 04:24 م
كفر الشيخ
كفر الشيخ
عمرو الشامي
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شنت إدارة المرور بمحافظة كفر الشيخ حملات مرورية وأمنية مكثفة بقيادة العميد سامح رشاد، مدير إدارة المرور، في إطار تفعيل قانون المرور الجديد وضبط المركبات المخالفة والمخالفات المرورية المتنوعة، تنفيذًًا لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، واللواء خالد العزب، مدير أمن كفر الشيخ.

وأسفرت الحملات عن ضبط 1159 مخالفة مرورية متنوعة، بنطاق مراكز (كفر الشيخ – سيدى سالم – الحامول – بلطيم – دسوق)، وتم ضبط 11 مركبة بدون لوحات معدنية، وضبط 4 مخالفة دراجة نارية، و45 مخالفة انتظار خاطئ، و26 مخالفة سير بدون تراخيص 15 بدون رخص قيادة و11 بدون رخص تسيير، و1007مخالفات متنوعة مثل وضع ملصقات، وعدم وجود طفايات حريق.

ووجه محافظ كفر الشيخ بضرورة استمرار الحملات الأمنية والمرورية، بهدف تحقيق السيولة المرورية في كافة الشوارع والميادين وفرض سيادة القانون، وضبط كافة أشكال الخروج على القانون حرصًا على أمن وسلامة المواطن.

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