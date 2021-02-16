ضبط 1159 مخالفة مرورية متنوعة في كفر الشيخ

شنت إدارة المرور بمحافظة كفر الشيخ حملات مرورية وأمنية مكثفة بقيادة العميد سامح رشاد، مدير إدارة المرور، في إطار تفعيل قانون المرور الجديد وضبط المركبات المخالفة والمخالفات المرورية المتنوعة، تنفيذًًا لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، واللواء خالد العزب، مدير أمن كفر الشيخ.وأسفرت الحملات عن ضبط 1159 مخالفة مرورية متنوعة، بنطاق مراكز (كفر الشيخ – سيدى سالم – الحامول – بلطيم – دسوق)، وتم ضبط 11 مركبة بدون لوحات معدنية، وضبط 4 مخالفة دراجة نارية، و45 مخالفة انتظار خاطئ، و26 مخالفة سير بدون تراخيص 15 بدون رخص قيادة و11 بدون رخص تسيير، و1007مخالفات متنوعة مثل وضع ملصقات، وعدم وجود طفايات حريق.ووجه محافظ كفر الشيخ بضرورة استمرار الحملات الأمنية والمرورية، بهدف تحقيق السيولة المرورية في كافة الشوارع والميادين وفرض سيادة القانون، وضبط كافة أشكال الخروج على القانون حرصًا على أمن وسلامة المواطن.