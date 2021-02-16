برلماني: قطاع الصحة يشهد طفرة في عهد الرئيس السيسي

أكد المهندس عبد الباسط الشرقاوي، عضو مجلس النواب عن القائمة الوطنية بقطاع غرب الدلتا ورئيس لجنة حزب الوفد بمحافظة البحيرة، أن قطاع الصحة يشهد طفرة في إنشاء المستشفيات الجديدة وتطوير وتأهيل كافة المستشفيات على مستوي الجمهورية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي.وقال عضو مجلس النواب، في بيان له اليوم إن افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، لـ 5 مشروعات كبرى فى القطاع الصحى، عبر الفيديو كونفرانس، من محافظة الإسماعيلية، وهى مستشفى العجمى المركزى بالإسكندرية، مستشفى أبو تيج النموذجى بأسيوط، مستشفى بلطيم النموذجى بكفر الشيخ، مستشفى إسنا المركزى بالأقصر، والمجمع القومى للأمصال واللقاحات بحلوان، بالإضافة لافتتاح مستشفى دمنهور العسكري، ومستشفى النرجس العسكري، ومستشفى الياسمين العسكري، ومستشفى الزقازيق العسكري، أكبر دليل علي اهتمام الدولة بالقطاع الصحي، هذا بالإضافة للمبادرات الرئاسية للقضاء على الأمراض المزمنة ومنها مبادرة فيروس سي التي ساهمت بالقضاء على قوائم الانتظار للمرضى في الحصول على العلاج.وتابع الشرقاوي، أن مستشفى دمنهور العسكري، صرح طبي جديد ينضم للقطاع الصحي بمحافظة البحيرة ويساهم في تقديم الخدمات الطبية للمدنين والعسكريين من أبناء المحافظة والمحافظات المجاورة، والتي تم إنشائها وفقا لأحدث الأنظمة العلاجية والعالمية، وتزويدها بأحدث الأجهزة الطبية ويشمل تخصصات دقيقة في جميع الأقسام.الجدير بالذكر، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، افتتح اليوم الثلاثاء، مستشفي دمنهور العسكري والمقامة على مساحة 4.5 فدان بطاقة 118 سريرا بتكلفة 326 مليون جنيه وتتكون من دور أرضى وأول ودور متكرر وتضم المدخل الرئيسى والطوارىء وصالات الاستقبال والبهو الرئيسى وقسم الطوارئ وقسم الغسيل الكلوى وجناح العمليات وغرفة عمليات والطوارىء وقسم المناظير والافاقة وجناح الرعاية المركزة وكشك للولادة وجناح للحضانات وغرفة حديثى الولادة و4 أجنحة إقامة و34 غرفة إقامة مزدوجة وقسم للعلاج الطبيعى وصالة تأهيل بدنى وقسم للآشعة وقسم المعامل وقاعة المؤتمرات و8 مصعد كهربائى والمطبخ والمغسلة والعيادات والمسجد.