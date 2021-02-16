برلمانية تشيد بالتقدم التكنولوجي لوزارة الاتصالات

أشادت النائبة سوسن حسنى حافظ، بالأداء المتميز والتقدم التكنولوجي لوزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المهندس عمرو طلعت.جاء ذلك أثناء لقاء ٤ نائبات من شباب النواب بوزير الاتصالات عمرو طلعت، حيث استعرض الوزير مجهودات الوزارة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومنها التحول الرقمي لجميع قطاعات الدولة والعمل على تحسين الخدمات الرقمية في الجهات الحكومية وتحسين البنية المعلوماتية والعمل على توصيل الإنترنت لجميع المدارس في المحافظات.حضر اللقاء النائبة سوسن حسني حافظ والنائبة ايلاريا سمير حارص والنائبة فاطمة سليم والنائبة مريم عزت عزيز.وتم تقديم العديد من المقترحات من النائبات منها تطوير مكاتب البريد وتحديث ماكينات الصرف بجميع المحافظات وحظر الألعاب الالكترونية العنيفة والتوسع في توصيل التليفون الأرضي والإنترنت للمحافظات النائية والقرى وتحسين شبكات المحمول.وأكد النائبات دعمهم السياسي والتشريعي للوزير في المساعدة في تأدية عمله لصالح المواطنين.