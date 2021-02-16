محافظ قنا: الدولة تسعى لتوفير مناخ جاذب للاستثمار

أكد اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، أن الدولة تسعى الى توفير مناخ جاذب للاستثمار، جاء ذلك خلال الإجتماع الشهرى الذى عقده محافظ قنا مع المستثمرين بحضور عدد من القيادات التنفيذية والمعنيين بملف الاستثمار بالمحافظة بهدف مناقشة المعوقات التى تعترض تنفيذ مشروعاتهم الاستثمارية.وأضاف الداودى أنه تم وضع حلول فورية لعدد من المشاكل التى تم طرحها من قِبل المستثمرين بينما سيتم مخاطبة المسئولين لوضع الحلول لبعض المشاكل حتى يتسنى للمستثمرين بدء العمل والإنتاج، مؤكدا أن الباب مفتوح أمام أى مستثمر لعرض مشاكله وليس عليه الانتظار حتى موعد اللقاء الشهرى التالى.وأشار المحافظ إلى أهمية السرعة فى تحسين مناخ الاستثمار والتسويق للمشروعات والفرص الاستثمارية المتاحة بما يساهم في التوسع في إقامة المشروعات الاستثمارية وتنويع الصناعات القائمة في كل منطقة صناعية لتلبية احتياجات أبناء المحافظة وتوفير فرص عمل لهم.من جانبهم قدم المستثمرين عظيم شكرهم لمحافظ قنا لما لمسوه من اهتمام كبير بمشاكلهم وحرصه على وضع حلول عاجلة ودائمة لها وهو ما دفعهم الى الإقبال على الاستثمار والتوسع في مشروعاتهم داخل المنطقتين الصناعيتين بالمحافظة.