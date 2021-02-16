أصابته «لعنة نوبل» فمات.. محطات في حياة الشاعر الإيطالي جوزويه كاردوتشي

«مولود في يوم ضائع كي يتحول إلى قمة الإنشاد تولد منه دوما الأنفاس والألعاب الرائعة خلف الملائكة والدوائر».. هكذا تحدث الشاعر الإيطالي جوزويه كاردوتشي عن تجربته الشعرية في قصيدة كتبها بنفسه عن الفن الشعري، فهو صاحب لقب «شاعر البلاط»، ويعد واحدا ممن صنعوا مجد الشعر الإيطالي الحديث، وفي عام 1906 أصبح أول إيطالي يحصل على جائزة نوبل في الأدب، عن ديوانه «أغنيات وإيقاعات» الذي كتبه في حوالي 12 عاما، ويتضمن قصائد عن النبل والبطولات في حياته، كما اختار أن ينشر فيه مجموعة قصائد لم تكتمل.تحل اليوم ذكرى وفاة جوزيه كاردوتشي (27 يوليو 1835 - 16 فبراير 1907)، حيث استقر مثواه الأخير بمدينة بولونيا بإيطاليا، ولتلك المناسبة يسلط "الدستور" الضوء على محطات من حياة الشاعر الراحل.- ولد كاردوتشي بمدينة بييتراسانتا بمقاطعة لوكا شمال غرب إقليم توسكانا في 27 يوليو 1835، لأب كان يعمل طبيبا في الأرياف وعضوا في جمعية كاربونيريا السرية التي لعبت دورا بارزا في توحيد إيطاليا.- حصل على شهادة الثانوية عام 1855 بمدينة فلورنسا، ومن بعدها بدأ يمارس أعمال التدريس، وفي تلك المرحلة بدت عليه علامات تدل على نبوغه في الشعر.- في عام 1860؛ عينه وزير التعليم الوطني مدرسا للأدب الإيطالي في جامعة بولونيا.- تحقق حلم كاردوتشي بالذهاب إلى روما والبقاء فيها، وهناك التقى بمرجريت دوسافواي التي كانت زوجة للأمير الإيطالي أمبرتو الأول، وأصبح شاعر الحزب في عام 1890، ثم تم تعيينه عضوا في البرلمان الإيطالي.- في عام 1899؛ نشر ديوانه "أغنيات وإيقاعات "، وفي 1904 ترك مهنة التدريس بعد أن اشترت الملكة مرجريت مكتبته.- كان كاردوتشي شغوفا بالتاريخ، فجعله ميدانا لقصائده الوطنية التي أصبحت نشيدا قوميا لإيطاليا لفترة من الزمن، وجانب التاريخ المعاصر، فإنه اهتم أيضا بأن يصنع أبياته برومانسية واضحة.- نال كاردوتشي جائزة نوبل عن ديوانه "أغنيات وإيقاعات" في عام 1906، إلا أن لعنة نوبل أصابته ومات بعد حصوله عليها بأسابيع قليلة، أي في 16 فبراير 1907.- كانت آلام كاردوتشي هي المفتاح لأشعاره التي كتبها، فقد مات أخوه دانتي منتحرا وهي في الرابعة والعشرين من عمره، وفي 1870 ماتت والدته وابنها الذي يبلغ من العمر 3 سنوات، فضلا عن موت حبيبته كارولينا في 1881.توفي كاردوتشي في عام 1907 في مدينة بولونيا بإيطاليا عن عمر ناهز 71 عاما، وتحول منزله إلى متحف.