«التطبيق بعد كورونا».. أبرز ملامح منظومة الخبز الجديدة

أعلن الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين، خلال اجتماع لجنة المشروعات الصغيرة بمجلس النواب، أن الوزارة تدرس تطبيق منظومة الخبز الجديدة خلال الدعم النقدي المشروط، عقب انتهاء جائحة كورونا.ويرصد "الدستور" ملامح منظومة الخبز الجديدة التي ستطبق بعد الانتهاء من كورونا، في سياق السطور التالية:-- يتم التطبيق بداية من شهر يوليو المقبل مع بدء تطبيق الميزانية الجديدة للدولة.- تحويل دعم الخبز للمواطن من عدد (5 أرغفة يوميًّا لكل فرد) لقيمة مالية ثابتة كل شهر قدرها 90 جنيهًا لكل فرد.- حساب المواطن عن كل رغيف لا يتم صرفه بـ60 قرشًا سلعًا يتم صرفها من خلال منافذ وزارة التموين والمجمعات الاستهلاكية.- تثبيت سعر رغيف الخبز للمواطن عند 5 قروش لمستحق الدعم مع تخفيض وزن رغيف الخبز من 110 جرامات ليصل إلى 90 جرامًا.