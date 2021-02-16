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الثلاثاء 16 فبراير 2021 الموافق 04 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

طلب التحريات حول انتحار شاب شنقًا في الإسكندرية

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 05:17 م
جريدة الدستور
الإسكندرية - مصطفى فتحي:
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قرر المستشار أشرف المغربى، المحامى العام الأول لنيابات المنتزه بالإسكندرية، سرعة إجراء تحريات المباحث حول انتحار شاب قام بشنق نفسه بصالة الشقة سكنه بمنطقة العصافرة، لبيان إن كان يوجد شبهة جنائية وراء الحادث من عدمه، وندب الطبيب الشرعى لتشريح جثة المتوفى لبيان سبب الوفاة والتصريح بالدفن عقب الانتهاء.

تلقى اللواء محمود أبوعمرة، مدير أمن الاسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة ثان المنتزه، يفيد بورود بلاغ بالعثور على جثة شاب مات شنقا داخل الشقة سكنه دائرة القسم.

على الفور انتقل ضباط المباحث إلى موقع البلاغ، وبالمعاينة والفحص تبين وجود جثة كريم.أ.م، 28 سنة، حاصل على بكالوريوس ودون عمل، مسجاة أعلى سرير غرفة النوم، وبسؤال والدته، ربة منزل، قررت أن نجلها يعاني حالة نفسية سيئة منذ 7 أشهر وسبق تردده على مستشفى الأمراض النفسية والعصبية واحتجازه لتلقي العلاج.

وأضافت والدته فى التحقيقات أنها خرجت بصحبة شقيق المتوفى لشراء بعض الاحتياجات وعند عودتهما وبمجرد فتح باب الشقة فوجئا بنجلها معلقا بسقف الصالة، فقاما بإنزاله بمعاونة الجيران، وفشلت محاولات إنقاذه وتبين وفاته.

كما تبين وجود حبل مثبت بجنش النجفة فى صالة الشقة يتدلى من أعلى، وبمناظرة الجثة تبين وجود آثار خدوش وجروح بالرقبة يرجح أنها من أثر الحبل، ولا يوجد بالجثة أى إصابات ظاهرة، وبسؤال شهود الواقعة أيدوا ما جاء بمحضر الشرطة، وقدمت والدة المتوفى التذاكر الطبية والأوراق التي تثبت تردد المتوفى على مستشفى الأمراض النفسية والعصبية.. تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة لتولي التحقيقات.

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