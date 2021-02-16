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الثلاثاء 16 فبراير 2021 الموافق 04 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

حجاج أدول بعد فوزه بجائزة الطيب صالح: شكرًا لـ«الدستور»

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 04:14 م
القاص والروائي حجاج
القاص والروائي حجاج حسن أدول
ايهاب مصطفى
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فاز القاص والروائي حجاج حسن أدول، بجائزة الطيب صالح عن روايته "غرام وانتقام بسوسو"، وذلك في الدورة الحادية عشرة والتي أعنلت نتائجها منذ قليل.

وقال حجاج حسن أدول عن فوزه: "الحمد لله.. يوم طيب يوم إعلان جائزة الطيب صالح الأدبية. اتصل بي صديقان يخبراني بفوزي بالجائزة! لكن ليس بالتفصيل. بقيت حيرانا حتى اتصل بي صديقي إيهاب مصطفى وأكد الخبر السعيد. فأنا بالفعل كنت في حاجة لجائزة تساعدني في مشوار الكتابة الشاق ومشقته جميلة بالطبع".

وأضاف في تصريح خاص لـ"الدستور": "كنت أحتاج جائزة أولا تقول لي انك أديب لك مكانة ما. فرغم كتبي التي وصلت للأربعين، في المسرح ثم القصة القصيرة ثم الرواية وكتبي عن النوبة، فأنا كالأرجيحة، أي ما بين الثقة التي يعتبرها البعض غرورا، والشك التي يعتبرها البعض تواضعا، ولهما الحق معا، ولي التوتر وحدي".

وتابع: "شكرا لجريدة الدستور شكرا لجائزة الطيب صالح فقد طيبت بخاطري كثيرا، وفوق كل هذا أنا من أشد المعجبين بالأديب الرائع الطيب صالح رحمه الله. وانهي كلماتي كما بدأت.. الحمد لله".

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