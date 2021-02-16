تمت في جو أسري.. محمد علي رزق بعلن خطوبته

أعلن الفنان محمد علي رزق، عن خطبته من نورين ماهر، وذلك في جو أسري حضر فيه أهل العروسين منذ 4 أيام وذلك بمنزل العروس.وكشف الفنان أن حفل زفافه سيكون مع نهاية عام 2021، وذلك عقب انتهائه من بعض الأعمال الفنية المشارك فيها.ويعد رزق أحد النجوم الشباب الموهوبين في الفترة الأخيرة، وقد حقق نجاحا كبيرا في عدد من الأعمال الفنية منها مسلسلات " أيوب، وأبو جبل، والأب الروحي، وليالينا 80"، وغيرها من الأعمال إضافة إلي أنه بيديه رصيد فني وسينمائي ومسرحي كبير ومؤثر.