الإمارات تشرع فى تصنيع مكونات القمر الصناعي الجديد

أعلنت شركة الإمارات للصناعات الدقيقة "إي بي آي" تعاونها مع مركز محمد بن راشد للفضاء، المسؤول عن برنامج الإمارات الوطني للفضاء، لتصنيع المكونات الرئيسية لمشروع القمر الاصطناعي الجديد MBZ-SAT.وذكرت وكالة الأنباء الأماراتية "وام" اليوم الثلاثاء أن المشروع الذي يستمر 6 أشهر يشهد، إنتاج شركة إي بي آي 147 قطعة آلية لحساب المركز إضافة إلى تنفيذ خدمات معالجة وفحص الأسطح، وسيصبح MBZ-SAT، المتوقع إطلاقه عام 2023، أكثر الأقمار الاصطناعية تقدما في المنطقة في مجال صور الأقمار الاصطناعية عالية الدقة.وقال كريستيان زيه، الرئيس التنفيذي بالإنابة لشركة الإمارات للصناعات الدقيقة، إن هذا التحالف يعزز قيمة الاستفادة من القدرات المحلية لتشكيل منظومة مخصصة لتصنيع التكنولوجيا والأنظمة المتعلقة بالفضاء.. وبالنسبة إلى إي بي آي، يقدم هذا التعاون فرصة فريدة لتنمية خبرة الشركة في مجال التصنيع لقطاع الفضاء، وزيادة تنويع العمليات.