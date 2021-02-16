331 إصابة جديدة بكورونا في ليبيا

أعلن المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض، اليوم الثلاثاء، تسجيل 331 إصابة جديدة كورونا، خلال الـ24 ساعة، ليرتفع إجمالي الإصابات المسجلة في ليبيا إلى 128 ألفا و36 إصابة.وذكر المركز- في بيان أوردته بوابة الوسط الليبية- أنه تم تسجيل شفاء 899 حالة، ليرتفع إجمالي حالات الشفاء إلى 111 ألفا و864 حالة، فيما تم تسجيل وفاة 9 حالات جديدة، ليرتفع إجمالي حالات الوفاة إلى 2051 حالة.