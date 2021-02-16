تونس: القبض على عنصرين تكفيريين بتهمة الانتماء لتنظيم إرهابي

أعلنت وزارة الداخلية التونسية اليوم الثلاثاء، أن الوحدات التابعة للأمن الوطني التونسي، ألقت القبض على عنصرين تكفيريين بمنطقتي باجة وحدائق المنتزه.وأوضحت وزارة الداخلية التونسية – في بيان – أنه تم ضبط عنصر تكفيري بباجة، مطلوب لدى المحكمة الابتدائية بتونس 01 من أجل "الانتماء إلى تنظيم إرهابي" ومحكوم عليه بالسجن لمدة سنة.كما تمكنت فرقة الأبحاث العدلية بحدائق المنزه في ولاية تونس، أمس الاثنين، من ضبط عنصر تكفيري آخر طلوب للعدالة بسبب "الانتماء إلى تنظيم إرهابي" ومحكوم عليه أيضا بالسجن لمدة سنة.وبمراجعة النيابة العمومية في تونس، أذنت بالاحتفاظ بهما واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في شأنهما.