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الثلاثاء 16 فبراير 2021 الموافق 04 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

الاختبارات تكشف فاعلية اللقاحات الروسية ضد السلالات الجديدة من كورونا

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 04:10 م
لقاح كورونا
لقاح كورونا
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أكد مركز "فيكتور" الروسي لعلوم الفيروسات والتكنولوجيا الحيوية الحكومي، فاعلية اللقاحات الروسية ضد السلالة البريطانية من فيروس كورونا المستجد.

وأعلن المركز الروسي أنه تم إثبات فاعلية اللقاحات الروسية ضد السلالات البريطانية الجديدة، وذلك بعد أخذ عينات منها وتجريبها من خلال لقاحي "سبوتنيك في" و"ابيفاك كورونا"، حسبما جاء في بيان رسمي أصدره وتلقت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية نسخة منه.

وأضاف البيان أنه بعد مرور أيام من التجارب والاختبارات تبين أن اللقاحات الروسية، تحتوي على أجسام مضادة للسلالات البريطانية من فيروس كورونا، وأعلنت هيئة حماية المستهلك الروسية "روس بوتريب نادزور" نهاية شهر يناير الماضي، أن أنظمة التعرف على السلالة البريطانية تم اختبارها بالفعل في روسيا.

وأعلن وزير الصحة البريطاني، مات هانكوك، في وقت سابق، أن بلاده رصدت سلالة جديدة أخرى من فيروس كورونا، بعد أقل من أسبوع من الإعلان رسميا عن سلالة تسببت في تفاقم الإصابات.

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