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الثلاثاء 16 فبراير 2021 الموافق 04 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

تفشي الحمى القلاعية في ناميبيا ونقص الدعم المالي يعوق جهود المكافحة

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 04:38 م
الحمى القلاعية
الحمى القلاعية
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كشف وزير الزراعة الناميبي، كالي شلتوين، عن أن نقص الدعم المالي يعوق جهود مكافحة مرض "الحمى القلاعية" المتفشي في شمال بلاده، وأن وزارته تحتاج أكثر من 97 مليون دولار ناميبي للحصول على جرعات لقاح الحمى القلاعية والمعدات اللازمة من أجل احتواء المرض.

وأوضح وزير الزراعة والمياه واستصلاح الأراضي الناميبي أن وزارته تحتاج إلى شراء حوالي 1.7 مليون جرعة لقاح من بوتسوانا المجاورة لتحصين حوالي 800 ألف رأس ماشية في مناطق شمال البلاد.

وقال شلتوين إن كل جرعة لقاح تكلف حوالي 40 دولارا ناميبيا، بإجمالي يصل إلى نحو 90 مليون دولار ناميبي لتطعيم الحيوانات مرتين، مشيرا إلى أن المعدات اللازمة للقيام بعملية التطعيم والسيارات الناقلة لها وللعاملين ستكلف نحو 7 ملايين دولار ناميبي، وفقا لوسائل إعلام محلية.

جاءت تصريحات الوزير خلال زيارته منطقة أوشانا، حيث التقى قادة السلطات المحلية والمزارعين في أوشاكاتي، إحدى المناطق المتضررة، وقال إن المرض ينتشر بسرعة وتحتاج الوزارة إلى احتوائه بأقصى وقت ممكن.

وأوضح أنه عندما تفشى المرض في المرة الأولى في منطقتي شرق وغرب كافانجو، كان احتواؤه أسهل قليلا لأنهم تمكنوا من اكتشافه وتتبعه، ولكن عندما انتشر في جميع المناطق الشمالية، كان من الصعب تحديد مصدره لأنهم لم يتمكنوا من تتبعه، واكتشفوا لاحقا أن سبب تفشي المرض هو تهريب الماشية من الأماكن المتضررة بالحمى القلاعية إلى المناطق الشمالية بالبلاد.

وقال شلتوين إن الوزارة اشترت حتى الآن نصف جرعات اللقاح المطلوبة، والنصف الآخر لم يُطلب بعد، ونشرت الوزارة حتى الآن نحو 150 مسئولا لإجراء التطعيمات في المناطق المتضررة، حيث من المقرر أن يتم تطعيم حوالي 5000 رأس من الماشية في منطقة أوشانا وحدها.

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