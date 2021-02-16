تتفيذا لتوجيهات الرئيس.. تغيير اسم عزبة الهجانة إلى مدينة الأمل

أعلنت محافظة القاهرة عن تغيير اسم عزبة الهجانة إلى مدينة الأمل، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ووافق المجلس التنفيذي لمحافظة القاهرة برئاسة اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، اليوم، على إطلاق اسم "مدينة الأمل" على منطقة عزبة الهجانة.وجاء توجيه الرئيس السيسي بتغيير الاسم استجابة لرغبة الأهالي، عقب الزيارة التي أجراها للمنطقة وبصحبته رئيس مجلس الوزراء، والوزراء، ومحافظ القاهرة.كما وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الزيارة باستمرار جهود تطوير المنطقة من كافة الجوانب، والارتقاء بالأحوال المعيشية لقاطنيها، خاصة ما يتعلق بالطرق والخدمات ليعكس مساعي تغيير واقعها إلى الأفضل من قبل الدولة.