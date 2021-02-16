محافظ المنوفية: مكافأة مالية لمدير منظومة النظافة لرفضه رشوة من مقاول

كرم اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ المنوفية، اليوم، أيمن محمدي الشربيني مدير منظومة النظافة الجديد بالمحافظة لرفضه تلقى رشوة مالية من أحد المقاولين بمقلب القمامة، جاء ذلك بمكتبه بحضور نائبه محمد موسى.وقام محافظ المنوفية بإهدائه شهادة تقدير ومكافأة مالية تقديرًا لأمانته وإخلاصه وتفانيه في العمل ودوره المتميز في الارتقاء بمنظومة العمل.وأكد المحافظ أنه نموذجًا مشرفًا يحتذى به في الإخلاص والأمانة والتفاني في العمل.يأتي هذا في إطار حرص محافظ المنوفية واهتمامه بتكريم المخلصين ودعمهم، فضلًا عن التأكيد على ترسيخ قيم الأمانة والنزاهة والشفافية التي يجب أن يتحلى بها أي مسئول في تأدية مهام عمله، وقد أعرب مدير منظومة النظافة عن سعادته بتلك اللفتة الطيبة من محافظ المنوفية لحرصه واهتمامه بتكريمه.ومن جانبه أكد محافظ المنوفية أنه لا مكان لفاسد وسط منظومة العمل التي يترأسها، مشددًا على استمرار مكافحة الفساد بكافة أشكاله والتصدي بكل حزم للمخالفين واتخاذ إجراءات قانونية رادعة حفاظًا على الصالح العام.