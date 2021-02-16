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الثلاثاء 16 فبراير 2021 الموافق 04 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

جامعة طنطا: فحص 834 حالة من أهالى «محلة خلف» وصرف العلاج مجانًا

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 04:02 م
جامعة طنطا،
جامعة طنطا،
الغربية شريف عبد الغنى حسام فوزى جبر
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أطلقت جامعة طنطا، اليوم، قافلة طبية مجانية إلى قرية محلة خلف مركز سمنود بمحافظة الغربية، حيث أجرت الكشف وقدمت العلاج والأدوية بالمجان لـ834 حالة في العديد من التخصصات.

تأتي هذه القوافل، تحت رعاية الدكتور محمود ذكى، رئيس جامعة طنطا، والدكتور عماد عتمان، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، مع مراعاة كافة الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.

وأشارت الدكتورة سحر هزاع، وكيل طب طنطا لشئون خدمة المجتمع إلى مواصلة جامعة طنطا لتنظيم القوافل الطبية لخدمة القرى الأكثر احتياجًا بمراكز محافظة الغربية، استكمالًا لدور الجامعة فى خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والاستفادة القصوى من الكفاءات الطبية في مختلف المجالات والتخصصات.

وأضافت، أن القافلة الشاملة شهدت توزيع مساعدات مالية و100 بطانية للأسر الأكثر احتياجًا، بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي، كما تم عمل قافلة بيطرية بالتنسيق مع الطب البيطري وتوزيع العلاج بالمجان.

شارك فى فعاليات القافلة الدكتورة سحر الحجار وكيل كلية الصيدلة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ومحمد غازى مدير عام مشروعات البيئة، وماهر سعد مدير عام خدمة المجتمع، وجمع من أساتذة الجامعة من مختلف الكليات والتخصصات.

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