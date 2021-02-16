أمطار غزيرة ورياح تضرب بورسعيد (صور)

شهدت محافظة بورسعيد سقوط أمطارٍ غزيرة، صاحبها انخفاض في درجات الحرارة صباحًا، وهبوب رياح متوسطة، ورفعت الأجهزة التنفيذية حالة الطوارئ لكسح أي تجمعات لمياه الأمطار.وفي سياق متصل تم رفع درجة الاستعداد القصوى في كافة الأحياء لمواجهة تساقط الأمطار، وأصدر اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الثلاثاء، توجيهاته الي رؤساء الاحياء ومدينة بور فؤاد برفع حالة الطوارئ ودرجة الاستعداد القصوى، ومتابعة غرفة العمليات على مدار 24 ساعة وذلك لمتابعة حالة الطقس غير المستقرة خلال هذه الفترة.ووجه محافظ بورسعيد بتكثيف الاستعدادات اللازمة لمواجهة أي آثار ناتجة عن سقوط كميات الأمطار، أو سوء الأحوال الجوية المتوقعة خلال الأيام القادمة، والدفع بسيارات شفط المياه في مختلف الأحياء فور تساقط الأمطار.كما شدد اللواء عادل الغضبان على قيام غرفة عمليات المحافظة بالتنسيق مع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، وكافة الأجهزة التنفيذية لمتابعة الموقف والتعامل الفوري، مع أي مواقف طارئة وسرعة تصريف مياه الأمطار أولا بأول، وموافاة مركز العمليات بأي أحداث طارئة على مدار الساعة.