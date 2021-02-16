اليونان تعلن تأجيل التطعيمات ضد كورونا بسبب تساقط الثلوج

أعلنت السلطات الصحية اليونانية، اليوم الثلاثاء، تأجيل جميع تطعيمات فيروس كورونا في أنحاء منطقة أتيكا، التي تضم العاصمة أثينا، بسبب تساقط ثلوج كثيفة بشكل غير معتاد.وحذرت السلطات المواطنين بالأخص المتواجدين في الضواحي الشمالية والشرقية للعاصمة من مغادرة منازلهم، حسبما أوردت صحيفة (كاثيميريني) اليونانية.وأشارت الصحيفة إلى أنه تم وقف حركة خط من خطوط المترو في أثينا الذي يعمل جزئيًا فوق الأرض باتجاه الضواحي الشمالية للعاصمة، كما تم سحب غالبية الحافلات من طرق العاصمة لأسباب تتعلق بالسلامة.وتعرضت أجزاء من أثينا لانقطاع الكهرباء نظرًا لتعطل خطوط الطاقة التي تعمل السلطات على إصلاحها الآن، حيث بدأ تساقط الثلوج في وسط أثينا في وقت متأخر من مساء أمس الاثنين واستمر حتى اليوم.