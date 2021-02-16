سقوط ثلوج على مدينة براني وانخفاض في درجات الحرارة

شهدت مدينة براني غرب مطروح، اليوم الثلاثاء، سقوط ثلوج وانخفاضا في درجة حرارة، وأعلنت الأجهزة التنفيذية والأمنية بمطروح حالة الطوارئ تحسبا لحدوث أي تداعيات.وشهدت مدينة مرسى مطروح، في الساعات الأولى من اليوم الثلاثاء، سقوط الأمطار الغزيرة المصاحبة للرياح وانخفاض درجة الحرارة، ما أدى إلى غرق الشوارع والميادين.وكان محافظ مطروح قد وجّه بإعداد وتجهيز سيارات الكسح المخصصة لشفط تجمعات المياه وسيارات الحماية المدنية وتمهيد وصولها الى الأماكن المتوقعة لتجمعات مياه الأمطار، في حالة سقوط أمطار غزيرة، ومراجعة غرف الصرف بالطرق الرئيسية والطريق الدولي الساحلي، للتأكد من تطهيرها لتصريف مياه الأمطار، ومراجعة محولات الكهرباء وتغطية جميع الكابلات الكهربائية وتأمين التيار الكهربائي حرصا على سلامة المواطنين.