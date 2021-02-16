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الثلاثاء 16 فبراير 2021 الموافق 04 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

المجر تتسلم 550 ألف جرعة من لقاح سينوفارم الصيني المضاد لكورونا

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 04:23 م
جريدة الدستور
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قال المتحدث باسم الحكومة المجرية إن بلاده تسلمت أول 550 ألف جرعة من لقاح "سينوفارم" الصيني المضاد لفيروس كورونا المستجد.

وذكرت قناة "سي إن إن" الأمريكية، اليوم الثلاثاء، أن المجر هي أول دولة عضو في الاتحاد الأوروبي تقر استخدام لقاح "سينوفارم" الصيني في أواخر يناير الماضي، مشيرة إلى أن المجر وقّعت اتفاقًا مع الشركة الصينية المنتجة لإمدادها بـ5 ملايين جرعة من اللقاح.

وتأتي هذه الخطوة بعد أسابيع قليلة من إقرار الحكومة المجرية، بزعامة رئيس الوزراء فيكتور أوربان، استخدام لقاح "سبوتنيك- V" الروسي وشرائه؛ لتكون أيضًا أول دولة بالاتحاد الأوروبي تفعل ذلك.

وانتقد أوربان مرارًا استراتيجية الاتحاد الأوروبي في التطعيم ضد "كوفيد- 19"، متهمًا بروكسل بتفضيل الحصول على لقاحات منخفضة التكلفة.. وفي ظل احتمالية أن تشهد انتخابات العام المقبل منافسة محتدمة، جعل رئيس الوزراء المجري التلقيح ضد فيروس كورونا أولوية رئيسية بالنسبة له؛ على أمل أن يتم إعادة فتح البلاد.

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