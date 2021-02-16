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الثلاثاء 16 فبراير 2021 الموافق 04 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«التعاون الإسلامي» يدين استمرار محاولات استهداف مطار أبها السعودي

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 04:17 م
التعاون الإسلامي
التعاون الإسلامي
نيفين أشرف
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أدان الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، بأشد العبارات، محاولة الاعتداء الجديدة على مطار أبها الدولي بالمملكة العربية السعودية، بواسطة طائرة (مفخخة) دون طيار أطلقتها مليشيا الحوثي الإرهابية، حيث تمكن تحالف دعم الشرعية في اليمن من اعتراضها وتدميرها.

وشدد العثيمين، في بيان له اليوم، على أن منظمة التعاون الإسلامي، تدين هذه الأفعال الإجرامية التي تنفذها مليشيا الحوثي الإرهابية، والتي يتم فيها اعتداءات ضد المدنيين والمرافق العامة، محملًا هذه المليشيا ومن يقف وراءها ويمدها بالمال والسلاح المسؤولية الكاملة.

وجدد التأكيد وقوف وتضامن المنظمة التام مع المملكة في كل ما تتخذه من إجراءات لمواجهة هذا الإرهاب الخطير على أمن المنطقة والعالم.

وفي وقت سابق من صباح اليوم، أعلنت قيادة القوات المشتركة لـ "تحالف دعم الشرعية في اليمن" الثلاثاء، اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار "مفخخة" أطلقتها ميليشيا الحوثي باتجاه مطار أبها السعودي.

وقال التحالف في بيان أوردته قناة "الإخبارية" السعودية اليوم، إن شظايا الاعتراض تناثرت في محيط المطار دون إصابات أو خسائر.

وتأتي هذه المحاولة بعد قرابة أسبوع من وقوع اعتداء إرهابي استهدف مطار أبها السعودي من قِبَل المليشيا الحوثية، وأسفر عن احتراق طائرة مدنية على أرض المطار تم السيطرة عليه نتيجة المحاولة الإرهابية باستهداف المطار.

وأكد التحالف العربي، في بيانه الأربعاء الماضي، أن محاولة استهداف مطار أبها الدولي، هي جريمة حرب وتعريض حياة المدنيين المسافرين للخطر، مشددًا على اتخاذ الإجراءات اللازمة لحمايه المدنيين والأعيان المدنية، كما أنه ستتم محاسبة الإرهابيين من المليشيا الحوثية بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني.

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