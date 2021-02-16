الإمارات والاتحاد الإفريقي يبحثان سبل تعزيز التعاون

بحث وزير الدولة الإماراتي، الشيخ شخبوط بن نهيان بن مبارك آل نهيان، مع رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، موسى فكي، العلاقات بين الإمارات والاتحاد الإفريقي وسبل تعزيزها في جميع المجالات ذات الاهتمام المشترك.وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية (وام)، اليوم الثلاثاء، أن ذلك جاء خلال لقاء عقد على هامش قمة مجموعة دول الساحل الخمس التي عقدت في العاصمة التشادية إنجمينا.