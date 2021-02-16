وكيل تعليم الوادي الجديد يطلق إشارة البدء في تنفيذ مبادرة «حلمها النور»

أطلق الدكتور سمير النيلى وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادى الجديد، اليوم الثلاثاء، إشارة البدء فى تنفيذ مبادرة "حلمها النور" عبر برنامج team،s.بحضور الدكتور جمال حسن وكيل المديرية ومجموعة من قيادات التعليم بالمحافظة، تحت رعاية الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم الفنى، واللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد.وأشار النيلى إلى أن المبادرة أطلقتها وحدة تكافؤ الفرص بوزارة التربية والتعليم إنطلاقا من دور الوزارة فى التوعية بالاضرار النفسية والصحية والجسدية جراء بعض الظواهر السلبية والتوعية بخطورتها منها التسرب من التعليم والزواج المبكر والتحرش وختان الإناث، مع تمكين الوعى الإيجابى لدى الفتيان فى التعامل مع المرأة والهجرة غير الشرعية والمواطنة وقبول الآخر بجانب الإلتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من كورونا.وأوضح أن المبادرة تستهدف طلاب وطالبات المدارس من ١٠ سنوات وحتى ١٧ عاما، من خلال عقد اللقاءات والندوات التوعوية الخاصة بالمبادرة.بحضور الدكتور محمود حسن إسماعيل منسق وحدة تكافوء الفرص بالوزارة، ونادية عزمى مقرر المجلس القومى للمرأة بالمحافظة، ومنصور سعيد آدم مدير مركز إعلام الخارجة، اشرف حمود حامد مديرية الأوقاف، وعزيز شفيق "كنيسة السيدة العذراء"، وإدارة التطوير التكنولوجى بالمديرية وأقسامها بالإدارات التعليمية، ومسئولى وحدة تكافوء الفرص بديوان المديرية وجميع الإدارات التعليمية.ووجه النيلى خالص الشكر والتقدير لجميع الحاضرين مع خالص أمنياته بتحقيق أكبر استفادة لطلابنا المستهدفين بالمبادرة.