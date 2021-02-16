تجديد حبس موظف انتحل صفة ضابط شرطة للهروب من التفتيش

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنح السلام، اليوم الثلاثاء، حبس موظف انتحل صفة ضابط شرطة وعثر بحوزته على مواد مخدرة وسلاح نارى غير مرخص، لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات.وأقر المتهم بانتحال صفة ضابط بالسلام، بأنه لجأ إلى هذه الحيلة ليتهرب من التفتيش بالكمين الأمني الذى تمكن من ضبطه، لحيازته كمية من المواد المخدرة بغرض التعاطي وسلاحًا ناريًا غير مرخص.ترجع الواقعة إلى قيام ضباط قسم شرطة السلام بإيقاف إحدى السيارات دون لوحات معدنية، وادعى سائقها أنه ضابط شرطة، وبالفحص تبين أنه موظف بإحدى الشركات الخاصة، وبتفتيش السيارة عثر بداخلها على (سلاح ناري دون ترخيص، و200 جرام من مخدر الحشيش".بمواجهته اعترف بانتحال صفة ضابط شرطة وحيازته للمضبوطات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.