محافظ الغربية يتفقد الطريق الرابط بين المنطقة اللوجستية وكفر الشيخ الدولي

تفقد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، اليوم الثلاثاء، الطريق الجديد الرابط بين المنطقة اللوجستية وبين طريق كفر الشيخ الدولي والذي يعد طفرة كبرى ونقلة حضارية رائعة ورابطة بين الغربية ومحافظات الدلتا.رافق المحافظ، المهندس شريف يونس المدير التنفيذي للمنطقة اللوجستية بطنطا، والدكتور أحمد عطا نائب المحافظ، حيث استعرضوا مراحل تنفيذ الطريق المزدوج الذى يربط المنطقة اللوجستية بالطريق الدولى الحر طنطا كفر الشيخ.وأكد محافظ الغربية حرص الدولة على إحداث طفرة فى جميع المجالات وعلى رأسها قطاع الطرق والنقل والتى تمثل شرايين التنمية والتى تساهم بشكل كبير فى تقليل المسافات بين الأحياء والمدن الجديدة والمحافظات، كما تعتبر شرايين جاذبة للاستثمار.وتسهم تلك الحركة فى تسهيل وصول المواطنين للمنطقة اللوجستية وتدعيم لجميع المستثمرين العرب والأجانب، مضيفًا أن مشروع المنطقة اللوجيستية يبرهن على نجاح خطط الدولة المصرية في جذب وتشجيع مستثمرينا المصريين بالخارج، ويؤكد أن مصر ماضية في طريقها نحو نهضة اقتصادية كبيرة عبر فتح آفاق الاستثمار المتعددة وكذلك توفير عدد كبير من فرص العمل لشباب المحافظة.ومن جانبه قال شريف يونس المدير التنفيذي للمنطقة اللوجستية إن المنطقة اللوجستية التجارية بطنطا تعد أكبر منطقة تجارية ولوجستية ضمن خطة الدولة لإنشاء مثل هذه المناطق بجميع محافظات الجمهورية على مساحة نحو 83 فدانا باستثمارات تتعدى 6 مليارات جنيه، وتتوسط المنطقة التجارية عشرة محافظات بوسط الدلتا وتخدم 42 مليون نسمة توفر أكثر من 50000 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.