السودان يرحب بالخطوات الإيجابية فى شأن الأزمة الليبية

أعربت وزارة الخارجية السودانية، عن ترحيبها بالخطوات الإيجابية التي تحققت بفضل جهود الأمم المتحدة فى شأن الأزمة الليبية، والتي تمثلت فى انتخاب المجلس الرئاسي الجديد ورئيس وزراء الحكومة الانتقالية.وأشادت وزارة الخارجية السودانية، في بيان اليوم الثلاثاء، بهذا الإنجاز، معربة عن أملها في أن تتكامل الجهود لتحقيق المزيد من الخطوات الإيجابية بعقد الانتخابات العامة فى نهاية الشهر الجاري، حسبما تم الاتفاق عليه فى منتدى الحوار الليبي حتى يعود الأمن والاستقرار للشعب الليبي.وأعربت حكومة السودان عن التطلع للتعاون مع السلطة التنفيذية الليبية الجديدة لتعزيز الأمن والاستقرار في المحيط الإقليمي وتعزيز العلاقات الثنائية بما يحقق تطلعات الشعبين.