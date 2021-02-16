ملخص تصريحات حمادة هلال في صاحبة السعادة



وذكر حمادة هلال أنه كان يحب التمثيل حتى جاءت له فرصة التمثيل مع النجمة الراحلة معالي زايد في مسلسل بدارة وتوالت الأعمال، وأن من أكثر المواقف التي تعرض للإحراج بسبب أغنية 25 يناير التي مازالت تستخدم كإفيهات حتى الآن.





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ننشر خلال هذا التقرير ملخص تصريحات حمادة هلال في صاحبة السعادة بعد احتلاله مواقع التواصل الاجتماعي بعد حلقة الأمس في ابلرنامج الشهير عبر قنوات دي إم سي وتقديمه للكثير من الأغاني وإطلاق التصريحات المضحكة والمبكية في الوقت نفسه.نكشف ملخص تصريحات حمادة هلال في صاحبة السعادة التي يبحث عنها الكثير من المتابعين، حيث قال حمادة خلال البرنامج، إنه لم يكن يقصد التواجد في الوسط الغنائي في بدايته، وأنه كان يغني لنفسه فقط وأن خاله هو من انتبه إلى جودة صوته بالرغم من مراقبة والده اللصيقة له دائما، وأن خاله من تنبأ له بالنجاح، مشيرا إلى أن أول أغنية غناها في أحد الأفراح كان في التاسعة من عمره وأن أحد الأشخاص يدعى محمد الخواجة كان يأخذه للغناء في الأفراح حتى أمس به والده ذات يوم وبعدها رأى الحزن في عيون والده.وأضاف أنه يجهز لأغنيات منذ سنوات ولكن الوقت لم يعد يحتمها حاليا فبالتالي ركنها ولم يقدمها وحين طرح "الشرع محلل 4" انقلبت الدنيا بسبب جرأة الأغنية الجديدة وكان قد انتهى من تصويرها في ذلك الوقت وأن أغنية جمالها كانت تراك أرماني أعجبته فطرحها وكانت قريبة من أغنية فطومة لفريق واما فحذفها يوتيوب.