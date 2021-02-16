رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 16 فبراير 2021 الموافق 04 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

ملخص تصريحات حمادة هلال في صاحبة السعادة

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 04:24 م
حمادة هلال
حمادة هلال
محمد قدري
طباعة
ننشر خلال هذا التقرير ملخص تصريحات حمادة هلال في صاحبة السعادة بعد احتلاله مواقع التواصل الاجتماعي بعد حلقة الأمس في ابلرنامج الشهير عبر قنوات دي إم سي وتقديمه للكثير من الأغاني وإطلاق التصريحات المضحكة والمبكية في الوقت نفسه.

ملخص تصريحات حمادة هلال في صاحبة السعادة

نكشف ملخص تصريحات حمادة هلال في صاحبة السعادة التي يبحث عنها الكثير من المتابعين، حيث قال حمادة خلال البرنامج، إنه لم يكن يقصد التواجد في الوسط الغنائي في بدايته، وأنه كان يغني لنفسه فقط وأن خاله هو من انتبه إلى جودة صوته بالرغم من مراقبة والده اللصيقة له دائما، وأن خاله من تنبأ له بالنجاح، مشيرا إلى أن أول أغنية غناها في أحد الأفراح كان في التاسعة من عمره وأن أحد الأشخاص يدعى محمد الخواجة كان يأخذه للغناء في الأفراح حتى أمس به والده ذات يوم وبعدها رأى الحزن في عيون والده.

وأضاف أنه يجهز لأغنيات منذ سنوات ولكن الوقت لم يعد يحتمها حاليا فبالتالي ركنها ولم يقدمها وحين طرح "الشرع محلل 4" انقلبت الدنيا بسبب جرأة الأغنية الجديدة وكان قد انتهى من تصويرها في ذلك الوقت وأن أغنية جمالها كانت تراك أرماني أعجبته فطرحها وكانت قريبة من أغنية فطومة لفريق واما فحذفها يوتيوب.

وذكر حمادة هلال أنه كان يحب التمثيل حتى جاءت له فرصة التمثيل مع النجمة الراحلة معالي زايد في مسلسل بدارة وتوالت الأعمال، وأن من أكثر المواقف التي تعرض للإحراج بسبب أغنية 25 يناير التي مازالت تستخدم كإفيهات حتى الآن.

اقرأ ايضا

مواعيد عرض مسلسل في بيتنا روبوت على شبكة قنوات CBC

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

وزيرة الصحة: مشروع «البلازما» يوفر مليار جنيه سنويًا

القبض على صاحب رحلة الحمار من الجيزة إلى أسوان

بثت محاولة انتحارها عبر «فيس بوك».. إخلاء سبيل جنات فتاة «تيك توك»

«الظابط قالي تعالي ورايا انت الحمار».. كواليس القبض على بهاء العمدة

الصور

image description

أمطار خفيفة ورياح شديدة في دمياط

image description

الجيزة: 497 سيارة شفط للتعامل السريع مع هطول الأمطار

image description

الرئيس السيسى يفتتح مستشفى أبوتيج النموذجى عبر تقنية الفيديو كونفرانس

image description

جامعة أسيوط الرابع على مستوى الجامعات بمحو أمية 5444 مواطنًا

image description

محافظ أسيوط يشيد بافتتاح مستشفى أبوتيج النموذجي

الأكثر قراءة

القبض على صاحب رحلة الحمار من الجيزة إلى أسوان

التخطيط: زيادة سريعة بمعدلات النمو السكاني.. و2.332 مليون مولود في 2020

مخاطر برومات البوتاسيوم التى حذرت «التموين» من استخدامها فى الخبز

كيف تخلص رشدى أباظة من حبه لفاتن حمامة؟

إنفوجراف

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

image description

ماذا حققت مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم؟

image description

سوريا تتهم إسرائيل: قصف صاروخي على محيط دمشق

image description

تعرف على فوائد وأضرار الشطة (إنفوجراف)

نجم الساعة

ننشر صورة زوجة قتلها زوجها في عيد الحب بالحوامدية

منوعات

تردد قناة تايم سبورت الأرضية Time Sport

جداول امتحانات 2021.. تفاصيل تصريحات وزير التعليم حول الامتحانات

دعاء نزول المطر.. اللهم عوضنا بجميل قدرك وعوضك

سوق القهوة نجحت في تجاوز أزمة الوباء

أيام زمان

«كان نفسى أشترى عمارة زى زميلاتى».. اعترافات سعاد حسنى

«ظهرت خلفها فى أغنية».. حكاية هند رستم مع ليلى مراد وأنور وجدى

«خدعته وأخفت زواجها».. حكاية كمال الشناوى مع فتاة أرستقراطية

حقيقة العلاقة العاطفية التى جمعت زبيدة ثروت والمخرج حسين حلمى

مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
بـ مناسبة حسام حسن
مؤمن المحمدي
مجلس الوحش
لواء.حمدى البطران
أزمة اتحاد كتّاب مصر
القس. رفعت فكرى
لا تهدر طاقتك
المزيد

الثقافة

الخميس.. «شباب الغناء العربي» فى حفل بقصر الأمير بشتاك

«رامبو الحبشى» لـ حجى جابر.. إصدار جديد عن «تنمية»

العادلي وأدول وفراج.. 3 مصريين في نتائج جائزة الطيب صالح

عمرو العادلي بعد حصوله على«الطيب صالح»: لم أتوقع الفوز من بين 300 مشارك