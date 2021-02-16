الخميس.. هونج كونج تبدأ تخفيف قيود مكافحة كورونا محليًا

أعلنت هونج كونج أنها سوف تخفف من حدة القيود المفروضة لمكافحة انتشار فيروس كورونا محليًا بدءًا من الخميس المقبل.وأوضحت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية اليوم الثلاثاء، أن هذا التطور جاء بعد الإبلاغ عن أدنى معدل إصابات يومي بالفيروس داخل هونج كونج منذ أواخر شهر نوفمبر الماضي.وذكرت وزيرة الصحة والغذاء في هونج كونج، صوفيا تشان، في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء أن المطاعم ستبقى مفتوحة حتى الساعة العاشرة مساءً مع إمكان زيادة عدد الأشخاص داخل هذه الأماكن، وكانت المطاعم في هونج كونج تعمل حتى السادسة مساءً وكان عدد الأفراد أقل.وأشارت "سي إن إن" إلى أن هونج كونج سوف تسمح للعديد من المحال الأخرى باستئناف نشاطها، مثل صالات الألعاب الرياضية والمنتزهات الترفيهية ودور السينما، بدءًا من الخميس.