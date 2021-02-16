برلماني: على مؤسسات الدولة والمجتمع المدنى التكاتف لمواجهة الزيادة السكانية

أكد النائب محمد عطية الفيومي، عضو مجلس النواب، على ضرورة إطلاق حملة توعية تناسب الأجيال الناشئة للتعريف بخطورة النمو السكانى، مضيفة أن يجب أن تشمل التوعية الأسرة المصرية في كافة مناطق الجمهورية فى الريف والحضر، لما تؤثرة الزيادة السكانية من خطر على التنمية وتقدم البلاد.وأضاف الفيومي، أن حديث الرئيس السيسي، على هامش افتتاح مشروعات كبرى فى قطاع الصحة بمحافظة الإسماعيلية عن الزيادة السكانية، وتأكيده لأكثر من مرة حول مواجهة مشكلة الزيادة السكانية، هو ما يتطلب أن يكون بتكاتف جهود الدولة مع مؤسسات المجتمع المدنى والتوعية بكافة المخاطر والتحديات التى تنتج عن الزيادة السكانية، والعمل على إطلاق حملات طرق أبواب تجوب القرى والنجوع والمناطق المختلفة والحديث مع الأسرة مباشرة " الأب والأم" والتأكيد على أنها أحدى تحديات الأمن القومى للبلاد، وما ينتج عنه من آثار مجتمعية تؤثر على بناء المجتمعات.وشدد الفيومي، على ضرورة أن تشمل برامج التوعية لقاءات الدينية فى الكنائس والمساجد بما يخلفه من آثار صحية وجسمانية على صحة المرأة وما تسببه الزيادة السكانية من آثار قد تضر بالمجتمع نتيجة عدم تحمل الأسرة مصاريف التعليم مما يساعد على التسرب من المدارس، كذلك المخاطر فى عمالة الأطفال لتوفير الأموال وما غيرها من أسباب تمثل قنبلة موقوته يجب التحرك نحوها فى الوقت الحالي.