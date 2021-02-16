وزير خارجية قبرص يُطلع مسئولًا أوروبيًا على تطورات المشكلة القبرصية

أطلع وزير الخارجية القبرصي، نيكوس خريستودوليديس، خلال اتصال هاتفي، الممثل الأعلي للاتحاد الأوروبي للشئون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيب بوريل، على آخر التطورات في المشكلة القبرصية.وقالت وزارة الخارجية القبرصية، في تغريده نشرتها وكالة الأنباء القبرصية (سي إن إيه)، إن وزير الخارجية تبادل الآراء مع الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي بشأن آخر التطورات في المشكلة القبرصية والعلاقات بين الاتحاد الأوروبي وتركيا في سياق التنسيق المنتظم.ومن المتوقع أن يقوم بوريل بزيارة إلى قبرص يوم الجمعة المقبل، على ضوء الاجتماع غير الرسمي بشأن قبرص الذي ينوي الأمين العام للأمم المتحدة عقده في الأسابيع المقبلة.