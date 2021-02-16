محافظ الوادي الجديد يتفقد أعمال تطوير مقر بيوت الطلبة بالخارجة

تفقد اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، اليوم، أعمال رفع كفاءة وتطوير مقر بيوت الطلبة بمدينة الخارجة، والذي يخدم ٢٠٠ طالب وطالبة من أبناء القرى والمناطق النائية بالمحافظة.ووجه المحافظ بسرعة الانتهاء من أعمال تجهيز المباني السكنية وصالات الطعام والملاعب الرياضية والمسطحات الخضراء بمحيط المباني، ورفع كفاءة المسجد الملحق بالمقر تمهيدًا لبدء الفرش والتأثيث واستقبال الطلاب.