رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 16 فبراير 2021 الموافق 04 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

«ديارنا».. المنتجات اليدوية تجذب أعدادًا كبيرة من الزوار

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 04:45 م
جريدة الدستور
ولاء جمال
طباعة
انطلق معرض "ديارنا" للحرف اليدوية في نسخته الـ61 والذي دشنته نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، ومن المقرر أن يستمر حتى 25 فبراير الجاري، فاتحًا أبوابه لاستقبال الجمهور يوميًا من الساعة 10 صباحا - 10 مساء في كايرو فيستيڤال سيتي، التجمع الخامس.

ولقي المعرض في يومه الأول إقبالًا كبيرًا من الزوار، والذي أتاح فرص الالتقاء بالشركات وإبرام التعاقدات وعقد الصفقات التجارية والتعريف بالطاقات الإنتاجية والتصديرية، بالإضافة إلى تنشيط حركة التجارة الداخلية.

واختلف معرض "ديارنا 61" عن المعارض التي أقيمت في السنوات الماضية بتواجد كثيف من المشاركين، حيث ضم المعرض أكثر من 300 عارض من كل أنحاء مصر، بالإضافة لجهات مشاركة محلية ودولية، وتحل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين ضيف شرف المعرض.

ويشد انتباهك للوهلة الأولى عند دخول المعرض التنظيم والديكور وحسن الاستقبال والترحيب والمكان المفعم بالأجواء الجميلة وأنشطة ترفيهية مختلفة؛ ممكن تكتب اسمك على ورق مخصص بالخط العربي، ويمكن تعلم حرفة، ويوفر المعرض أماكن مخصصة لتعليم عدد من الحرف اليدوية زي الشموع، والزخرف، والتزيين، والنحاس، والمكرمية، والجلد، والفسيفساء، والإكسسوارات، والراتينج والتطريز- والمعرض خصص مكانًا لورش الأشغال اليدوية للأطفال، ومجهز وفقًا لكل الإجراءات الاحترازية وطبقًا لتعليمات وزارة الصحة وبشراكة استراتيجية مع جمعية الهلال الأحمر المصري؛ لضمان تجربة تسوق آمنة لكل للعملاء والعارضين.

وبرزت خلال المعرض الصناعات المصرية الأصيلة من مختلف المحافظات وتمكين المرأة اقتصاديًا يظهر بوضوح خلال هذا المعرض، حيث تبلغ نسبة السيدات المشاركات حوالي 80% كما ظهرت أيضًا منتجات خاصة بالغارمات من خلال مشروع يضم حوالي 500 غارمة بمنتجات متميزة، بالإضافة إلى المشاركة المتميزة لذوي الاحتياجات الخاصة التي لا تتواجد في حقل أو مجال إلا وتنافس فيه منافسة مشرفة ومثل هذه المعارض تدعم الاقتصاد المحلي وتدعم الأسر المنتجة وتعرف الزوار على منتجاتهم بدءًا من الحرف اليدوية والتراثية ومنسوجات المحلة المشهورة إلى الصناعات والابتكارات التي يصبغها الاعتزاز بالهوية المصرية.

"الحرف التقليدية" هي شكل من أشكال قوة مصر الناعمة التي تعبر عن تاريخه وتقافته وبيئته، و"الفن يتكلم والأسر تتكلم لأن هناك حكاية وراء كل أسرة وحكاية وراء كل منتج.. مصر بتتكلم حرفي"، وهو شعار هذه الدورة من المعرض.

وخلال جولتنا في المعرض، التقينا بعمر عبدالرحمن، 21 سنة، من ذوي الاحتياجات الخاصة وأحد المشاركين في المعرض بمعروضات متميزة من الشموع، ويحرص على التواجد في معارض وزارة التضامن، ويرى أن المعرض يتيح له فرصة التعرف على البيع والشراء والتعرف على المشاركين ويحسن اللغة في معاملته مع الناس، كما أن مشاركته في المعارض تتيح له تطوير منتجاته كل عام.

عيد منصور، 25 سنة، يعرض مشغولات جلدية ويشارك لسنوات طويلة بالمعارض، ويحرص على نقل خبراته للشباب ويرى أن المكسب المادي ليس الهدف الوحيد لمشاركته.

كريمة موسي سالم، 35 سنة، تشارك من 3 سنوات بمعارض الوزارة، تعمل من بيتها جميع المشغولات السيناوية الأصيلة تعتبر المعرض فرصة جيدة لتبادل الخبرات والأفكار مع غيرها من العارضين وفرصة جيدة للدعاية والعرض لمنتجاتها، خاصة عندما يكون التوقيت والمكان متميزًا.

حمدي أبو زيد، 65 سنة، من أسوان النوبة يعرض منتجات النوبة يحرص على المشاركة في معارض الوزارة من 6 سنوات.

عبدالحميد محمد، 21 سنة، هي المشاركة الثالثة له بمشغولات يدوية من الخوص والنجيل، ويعتبر تواجده بالمعرض فرصة لتقديم تراث الواحات وفرصة لتطوير منتجاته.

موضوعات متعلقة

مصطفى محمد يثير أزمة جديدة في الزمالك (خاص)

ابنته اعترفت عليه.. التحقيق مع المتهم بقتل زوجته فى الحوامدية

التخطيط: زيادة سريعة بمعدلات النمو السكاني.. و2.332 مليون مولود في 2020

شديد البرودة وأمطار متوسطة.. تفاصيل طقس الأربعاء

الصور

image description

أمطار خفيفة ورياح شديدة في دمياط

image description

الجيزة: 497 سيارة شفط للتعامل السريع مع هطول الأمطار

image description

الرئيس السيسى يفتتح مستشفى أبوتيج النموذجى عبر تقنية الفيديو كونفرانس

image description

جامعة أسيوط الرابع على مستوى الجامعات بمحو أمية 5444 مواطنًا

image description

محافظ أسيوط يشيد بافتتاح مستشفى أبوتيج النموذجي

الأكثر قراءة

القبض على صاحب رحلة الحمار من الجيزة إلى أسوان

التخطيط: زيادة سريعة بمعدلات النمو السكاني.. و2.332 مليون مولود في 2020

مخاطر برومات البوتاسيوم التى حذرت «التموين» من استخدامها فى الخبز

كيف تخلص رشدى أباظة من حبه لفاتن حمامة؟

إنفوجراف

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

image description

ماذا حققت مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم؟

image description

سوريا تتهم إسرائيل: قصف صاروخي على محيط دمشق

image description

تعرف على فوائد وأضرار الشطة (إنفوجراف)

نجم الساعة

ننشر صورة زوجة قتلها زوجها في عيد الحب بالحوامدية

منوعات

تردد قناة تايم سبورت الأرضية Time Sport

جداول امتحانات 2021.. تفاصيل تصريحات وزير التعليم حول الامتحانات

دعاء نزول المطر.. اللهم عوضنا بجميل قدرك وعوضك

سوق القهوة نجحت في تجاوز أزمة الوباء

أيام زمان

«كان نفسى أشترى عمارة زى زميلاتى».. اعترافات سعاد حسنى

«ظهرت خلفها فى أغنية».. حكاية هند رستم مع ليلى مراد وأنور وجدى

«خدعته وأخفت زواجها».. حكاية كمال الشناوى مع فتاة أرستقراطية

حقيقة العلاقة العاطفية التى جمعت زبيدة ثروت والمخرج حسين حلمى

مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
بـ مناسبة حسام حسن
مؤمن المحمدي
مجلس الوحش
لواء.حمدى البطران
أزمة اتحاد كتّاب مصر
القس. رفعت فكرى
لا تهدر طاقتك
المزيد

الثقافة

الخميس.. «شباب الغناء العربي» فى حفل بقصر الأمير بشتاك

«رامبو الحبشى» لـ حجى جابر.. إصدار جديد عن «تنمية»

العادلي وأدول وفراج.. 3 مصريين في نتائج جائزة الطيب صالح

عمرو العادلي بعد حصوله على«الطيب صالح»: لم أتوقع الفوز من بين 300 مشارك