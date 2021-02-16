«ديارنا».. المنتجات اليدوية تجذب أعدادًا كبيرة من الزوار

انطلق معرض "ديارنا" للحرف اليدوية في نسخته الـ61 والذي دشنته نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، ومن المقرر أن يستمر حتى 25 فبراير الجاري، فاتحًا أبوابه لاستقبال الجمهور يوميًا من الساعة 10 صباحا - 10 مساء في كايرو فيستيڤال سيتي، التجمع الخامس.ولقي المعرض في يومه الأول إقبالًا كبيرًا من الزوار، والذي أتاح فرص الالتقاء بالشركات وإبرام التعاقدات وعقد الصفقات التجارية والتعريف بالطاقات الإنتاجية والتصديرية، بالإضافة إلى تنشيط حركة التجارة الداخلية.واختلف معرض "ديارنا 61" عن المعارض التي أقيمت في السنوات الماضية بتواجد كثيف من المشاركين، حيث ضم المعرض أكثر من 300 عارض من كل أنحاء مصر، بالإضافة لجهات مشاركة محلية ودولية، وتحل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين ضيف شرف المعرض.ويشد انتباهك للوهلة الأولى عند دخول المعرض التنظيم والديكور وحسن الاستقبال والترحيب والمكان المفعم بالأجواء الجميلة وأنشطة ترفيهية مختلفة؛ ممكن تكتب اسمك على ورق مخصص بالخط العربي، ويمكن تعلم حرفة، ويوفر المعرض أماكن مخصصة لتعليم عدد من الحرف اليدوية زي الشموع، والزخرف، والتزيين، والنحاس، والمكرمية، والجلد، والفسيفساء، والإكسسوارات، والراتينج والتطريز- والمعرض خصص مكانًا لورش الأشغال اليدوية للأطفال، ومجهز وفقًا لكل الإجراءات الاحترازية وطبقًا لتعليمات وزارة الصحة وبشراكة استراتيجية مع جمعية الهلال الأحمر المصري؛ لضمان تجربة تسوق آمنة لكل للعملاء والعارضين.وبرزت خلال المعرض الصناعات المصرية الأصيلة من مختلف المحافظات وتمكين المرأة اقتصاديًا يظهر بوضوح خلال هذا المعرض، حيث تبلغ نسبة السيدات المشاركات حوالي 80% كما ظهرت أيضًا منتجات خاصة بالغارمات من خلال مشروع يضم حوالي 500 غارمة بمنتجات متميزة، بالإضافة إلى المشاركة المتميزة لذوي الاحتياجات الخاصة التي لا تتواجد في حقل أو مجال إلا وتنافس فيه منافسة مشرفة ومثل هذه المعارض تدعم الاقتصاد المحلي وتدعم الأسر المنتجة وتعرف الزوار على منتجاتهم بدءًا من الحرف اليدوية والتراثية ومنسوجات المحلة المشهورة إلى الصناعات والابتكارات التي يصبغها الاعتزاز بالهوية المصرية."الحرف التقليدية" هي شكل من أشكال قوة مصر الناعمة التي تعبر عن تاريخه وتقافته وبيئته، و"الفن يتكلم والأسر تتكلم لأن هناك حكاية وراء كل أسرة وحكاية وراء كل منتج.. مصر بتتكلم حرفي"، وهو شعار هذه الدورة من المعرض.وخلال جولتنا في المعرض، التقينا بعمر عبدالرحمن، 21 سنة، من ذوي الاحتياجات الخاصة وأحد المشاركين في المعرض بمعروضات متميزة من الشموع، ويحرص على التواجد في معارض وزارة التضامن، ويرى أن المعرض يتيح له فرصة التعرف على البيع والشراء والتعرف على المشاركين ويحسن اللغة في معاملته مع الناس، كما أن مشاركته في المعارض تتيح له تطوير منتجاته كل عام.عيد منصور، 25 سنة، يعرض مشغولات جلدية ويشارك لسنوات طويلة بالمعارض، ويحرص على نقل خبراته للشباب ويرى أن المكسب المادي ليس الهدف الوحيد لمشاركته.كريمة موسي سالم، 35 سنة، تشارك من 3 سنوات بمعارض الوزارة، تعمل من بيتها جميع المشغولات السيناوية الأصيلة تعتبر المعرض فرصة جيدة لتبادل الخبرات والأفكار مع غيرها من العارضين وفرصة جيدة للدعاية والعرض لمنتجاتها، خاصة عندما يكون التوقيت والمكان متميزًا.حمدي أبو زيد، 65 سنة، من أسوان النوبة يعرض منتجات النوبة يحرص على المشاركة في معارض الوزارة من 6 سنوات.عبدالحميد محمد، 21 سنة، هي المشاركة الثالثة له بمشغولات يدوية من الخوص والنجيل، ويعتبر تواجده بالمعرض فرصة لتقديم تراث الواحات وفرصة لتطوير منتجاته.