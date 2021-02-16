فيتنام تسجل 40 حالة إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الفيتنامية، مساء اليوم الثلاثاء، تسجيل 40 حالة إصابة جديدة بمرض "كوفيد- 19"، انتقلت جميعها محليا في ثلاث مناطق بالبلاد، ليرتفع بذلك إجمالي الحالات في البلاد إلى 2311.وذكرت صحيفة "في إن إكسبريس" الفيتنامية، إن هناك حاليا 699 حالة إصابة نشطة في البلاد، بينما يخضع نحو 128 ألف شخص للحجر الصحي في أنحاء البلاد، سواء في مستشفيات أو منشآت الحجر الصحي أو في المنزل.وقد سجلت فيتنام ما يصل إلى 719 حالة انتقال محلي لفيروس كورونا منذ أن عادت حالات الاصابة المحلية في الظهور من جديد في الـ28 من يناير الماضي، وذلك بعد توقف تسجيلها لمدة 55 يوما على التوالي.