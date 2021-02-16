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الثلاثاء 16 فبراير 2021 الموافق 04 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

السعودية تسجل 322 إصابة جديدة بكورونا

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 04:25 م
جريدة الدستور
نيفين أشرف
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أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 322 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19»، ليصبح إجمالي عدد الإصابات في المملكة 373 ألفًا و368 حالة منذ بداية الجائحة.

وأضافت الوزارة، في بيان لها اليوم، أنه تم تسجيل 371 حالة شفاء جديدة، ليصبح إجمالي عدد المتعافين في المملكة 364 ألفًا و297 حالة.

كما سجلت المملكة العربية السعودية 3 حالات وفاة جديدة، ليصبح إجمالي عدد الوفيات 6.441 حالة منذ بداية الجائحة.

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