السعودية تسجل 322 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 322 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19»، ليصبح إجمالي عدد الإصابات في المملكة 373 ألفًا و368 حالة منذ بداية الجائحة.وأضافت الوزارة، في بيان لها اليوم، أنه تم تسجيل 371 حالة شفاء جديدة، ليصبح إجمالي عدد المتعافين في المملكة 364 ألفًا و297 حالة.كما سجلت المملكة العربية السعودية 3 حالات وفاة جديدة، ليصبح إجمالي عدد الوفيات 6.441 حالة منذ بداية الجائحة.