تونس: بوادر انفراج السياحة بداية صيف 2021

توقع وزير السياحة والصناعات التقليدية التونسي، الحبيب عمار، اليوم الثلاثاء، ظهور بوادر انفراج في أداء القطاع السياحي بداية الموسم الصيفي 2021.وأشار وزير السياحة- خلال جلسة بمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون يتعلق بمرسوم رئيس الحكومة لضبط أحكام استثنائية تتعلق بشركات السياحة المتضررة بسبب انتشار فيروس كورونا - إلى أن عمل الوزارة سيرتكز بالأساس على الأسواق الليبية والجزائرية وأوروبا الشرقية في ظل أزمة كوفيد- 19.وأوضح عمار، أن الوزارة بصدد إعداد مخطط استراتيجي متكامل لإعادة إطلاق النشاط السياحي بصفة تدريجية وذلك بالتنسيق مع كل الوزارات والهياكل المعنية.واعتبر الحبيب عمار أن السياحة تضررت، بشكل غير مسبوق، من الجائحة الصحية، مما أدى إلى تراجع عائداتها في عام 2020 بحوالى 64 بالمائة، وتقلص عدد السياح بنحو 75 بالمائة، وعدد الليالي الفندقية بنسبة 80 بالمائة، وهو ما يقارب المستويات المسجلة عبر العالم.