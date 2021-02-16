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الثلاثاء 16 فبراير 2021 الموافق 04 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ أسوان: إقامة مشروعات خدمية مشتركة لصالح المواطن الأسوانى

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 03:36 م
محافظ أسوان
محافظ أسوان
أسوان_إسراء توفيق
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تنفيذ مشروعات خدمية تعود بالنفع على المواطن الأسوانى كان هو محور لقاء اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بمدير مؤسسة أم حبيبة بأسوان شمس عليبهي والوفد المرافق معها، والتى استعرضت العديد من محاور العمل للمؤسسة التي انطلقت أنشطتها على أرض المحافظة منذ عام 2005 في العديد من المحاور والبرامج مثل برنامج تنمية الطفولة المبكرة وبرنامج بناء قدرات الجمعيات الأهلية، وبرنامج الزراعة والأمن الغذائي، علاوة على برنامج تنمية مهارات شباب أسوان، فضلًا عن جهود المؤسسة لتأهيل أطقم التمريض.

ومن جانبه أشاد اللواء أشرف عطية بالدور المجتمعى البناء لمؤسسة أم حبيبة على أرض المحافظة وخاصة العمل على تنمية مهارات الشباب والفتيات من أبناء أسوان فى المجالات الاقتصادية والاجتماعية للعمل على تحسين الأحوال المعيشية لهم من خلال استثمار الأفكار برؤى جديدة خارج الصندوق، مؤكدًا أن المحافظة لن تألوا جهدًا في تقديم كافة أوجه الدعم والمساندة لاستمرار التعاون مع المؤسسة، ولا سيما في إنشاء حديقة على غرار حديقة الأزهر وأيضًا مركز للطفولة المبكرة وغيرها من المشروعات المقترحة بما يصب فى صالح المواطن.

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