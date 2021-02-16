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الثلاثاء 16 فبراير 2021 الموافق 04 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

إصابة سيدة في انهيار سقف عقار بالمنصورة

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 03:58 م
جثة
جثة
الدقهلية : عمرو الحوتى
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أصيبت سيدة بجروح وكدمات بأنحاء متفرقة من الجسم على إثر انهيار أرضية منزلها بالطابق الثاني وسقوطها للطابق الأول، بمنطقة كفرالبدماص بمدينة المنصورة.

كان اللواء رأفت عبدالباعث، مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارًا من اللواء مصطفى كمال مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور قسم شرطة ثان المنصورة، من إدارة شرطة النجدة، بسقوط جزء من سقف الطابق الأول بعقار كائن بمنطقة كفرالبدماص.

انتقل ضباط وحدة مباحث قسم شرطة ثان المنصورة، بقيادة المقدم محمد مطر رئيس المباحث، وقوات الحماية المدنية "الإنقاذ البري"، ومسئولو حي شرق المنصورة، إلى محل البلاغ، وجارٍ عمل كردون أمني حول المنزل.

وبالفحص تبين أن المنزل مكون من طابق أرضي وثلاثة طوابق علوية، على مساحة 120 مترًا، وسقوط جزء من سقف الطابق الأول علوي على مساحة 50 سم، ملك "منى عبدالمنعم محمد العيوطي"،65 سنة، ربة منزل، ومقيمة بذات العقار بالطابق الثاني.

وتسبب الحادث فى إصابة مالكة العقار بسحجات متفرقة بالجسم حال وقوفها بصالة الشقة، وانهالت الأرض تحت قدميها للطابق الأسفل منه، وجرى إنقاذها بمعرفة ضباط وأفراد الإنقاذ البري ونقلها لمستشفى المنصورة العام.

وعلل وجدي السيد الحبشي، 56 سنة، فنى شئون هندسية بحي شرق المنصورة، سبب سقوط السقف لقدم المبنى، مشيرًا إلى إزالة مواطن الخطورة وعرض حالة العقار على لجنة المنشآت الآيلة للسقوط لتحديد إذا كان صدر ثمة قرارات إزالة أو ترميم بشأنه من عدمه، وأوصى بإخلاء العقار وفصل المرافق.

حرر عن ذلك المحضر رقم 1051/2021 إداري قسم ثان المنصورة، وتم العرض على النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.

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