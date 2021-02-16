«حلمت بيكِ».. القصة الكاملة لتحرش معلم بالإسماعيلية بالطالبات

دشنت عدد من الطالبات في الإسماعيلية هاشتاج تحت عنوان "سنتر التحرش"، وأشرن إلى أن هذا السنتر يملكه معلم معروف في الإسماعيلية ويٌدعى "أ. س"،وأضفن أن هذا المعلم يتحرش بهن إلكترونيًا عن طريق المحادثات وقد قمن بنشر مجموعة من المحادثات على الصفحات الخاصة بهم وعلى الصفحات الخاصة بمحافظة الإسماعيلية.ويبدأ هذا المعلم التحرش بالطالبات عن طريق مقولة "حلمت بيكى" ثم يرسل لهن رسائل غير لائقة ويتحرش بهن.بالرجوع إلى طه عجلان مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة الإسماعيلية، قال لـ"الدستور"، إنه لجنة توجهت إلى سنتر "الشروق" ولكن وجدته مغلق، مشيرًا إلى أنه يجرى تحقيق حاليًا حول هذه الواقعة وإذا كان هذا الشخص معلم سيتم تحويله إلى الشئون القانونية واتخاذ الإجراءات اللازمة ضده.وأشار "عجلان" إلى أنه يوجد حملات من المحافظات والمديريات لغلق السناتر وكل يوم يتم غلق سناتر.