إصابة 3 فى مشاجرة بالأسلحة البيضاء بالدقهلية

تمكن ضباط وحدة مباحث مركز شرطة نبروه بالدقهلية، من ضبط 3 إثر نشوب مشاجرة بينهم استخدموا فيها الأسلحة البيضاء لوجود خلافات مالية بينهم.كان اللواء رأفت الفقي، مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية، قد تلقى إخطارا من اللواء مصطفي كمال، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة نبروة من مستشفي نبروة المركزي، بوصول 3 أشخاص مصابين بجروح وسحجات نتيجة تعدي بأسلحة بيضاء.انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة نبروه بقيادة الرائد محمد علي إسماعيل، رئيس المباحث، الى المستشفي وبالفحص تبين انم شاجة نشبت بين كلا من "طرف أول" محمد منصور السعيد،18عام،سباك، ومصاب بجرح قطعي بالصدر، وعزيز فايق ذكاء،19عام، عامل مصابا بجرح قطعي بالبطن والفخذ، "طرف ثاني" إبراهيم أيمن يوسف،19عام، مصاب بجرح شبه نافذ بالصدر.وبسؤال الطرفين قرروا بحدوث مشاداه كلامية بينهم تطورت الى مشاجرة تعدي فيها كلا منهم على الأخر بالضرب بالأسلحة البيضاء لوجود خلافات مالية بينهم.جري ضبط الأدوات المستخدمة فى الواقعة والتحفظ عليها وتحرر عن ذلك المحضر رقم 14742021جنح مركز شرطة نبروة والعرض على النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.