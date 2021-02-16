3332 إصابة جديدة بكورونا في العراق

أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية تسجيل 3332 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ ليصل إجمالي الإصابات المسجلة منذ بدء انتشار الوباء في البلاد إلى 649 ألفًا و982 إصابة.وأوضحت الوزارة - في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية اليوم الثلاثاء - أنه تم تسجيل 1622 حالة شفاء جديدة؛ ليرتفع إجمالي حالات التعافي إلى 609 آلاف و800 حالة وبنسبة شفاء 93.8%.وأشارت إلى أنه تم تسجيل 7 حالات وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس؛ بإجمالي 13 ألفا و192 حالة وفاة.