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الثلاثاء 16 فبراير 2021 الموافق 04 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

3332 إصابة جديدة بكورونا في العراق

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 04:28 م
جريدة الدستور
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أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية تسجيل 3332 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ ليصل إجمالي الإصابات المسجلة منذ بدء انتشار الوباء في البلاد إلى 649 ألفًا و982 إصابة.

وأوضحت الوزارة - في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية اليوم الثلاثاء - أنه تم تسجيل 1622 حالة شفاء جديدة؛ ليرتفع إجمالي حالات التعافي إلى 609 آلاف و800 حالة وبنسبة شفاء 93.8%.

وأشارت إلى أنه تم تسجيل 7 حالات وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس؛ بإجمالي 13 ألفا و192 حالة وفاة.

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