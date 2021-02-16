بلغاريا تضبط شحنة هيروين على سفينة قادمة من دبي

قال مكتب المدعي العام في بلغاريا، اليوم الثلاثاء، إن السلطات صادرت 401 كيلوجرام من الهيروين، كانت مخبأة في حاويات على متن سفينة وصلت إلى ميناء فارنا على البحر الأسود، قادمة من دبي.وقال المدعون في بيان إن مسئولي الجمارك عثروا على شحنة الهيروين موزعة على حوالي 500 عبوة كانت مخبأة في بكرات من البيتومين المستخدم في عزل الأسطح والأرضيات، مصنعة في إيران.وقالوا إن الشحنة وصلت في السابع من فبراير.وقال ممثلو الادعاء إنه تم إلقاء القبض على صاحب الشركة المستوردة وعلى مسئول في الجمارك، ووجهت إليهما تهمة تهريب المخدرات.