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الثلاثاء 16 فبراير 2021 الموافق 04 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

مع تقلبات الجو.. طبيب يقدم 6 نصائح لمرضي الحساسية

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 03:33 م
مرضي الحساسية
مرضي الحساسية
هاجر رضا
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تتسبب التقلبات في الجو مع سوء الأحوال الجوية، لتعريض مرضى الحساسية للعديد من الأمراض، وفي السطور التالية يقدم الدكتور هاني الناظر، استشاري الأمراض الجلدية، عددا من النصائح لمرضى الحساسية خلال هذه الفترة نتيجة سوء الأحوال الجوية.

وترصد "الدستور" أبرز هذه النصائح في سياق السطور التالية:-

1- عدم الخروج من المنزل إلا للضرورة خلال هذه الفترة.

2- غلق نوافذ المنزل جيدا تجنبا لدخول الأتربة.

3- تناول قرص مضاد للهيستامين طويل المفعول يوميًا.

4- تناول الماء بكميات كبيرة.

5- الإكثار من تناول السوائل الدافئة على مدار اليوم.

6- عدم وضع الجاز الأبيض على الشعر لتسببه في إصابة فروس الرأس بالتهابات.

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