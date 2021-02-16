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الثلاثاء 16 فبراير 2021 الموافق 04 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

مؤسسة «س» تطلق الموقع الرسمي لمهرجان الجنوب

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 03:33 م
الموقع الرسمي لمهرجان
الموقع الرسمي لمهرجان الجنوب
أمير محمد خالد
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أطلقت مؤسسة "س" للثقافة والإبداع، موقعها الرسمي للمهرجان المسرحي الدولي لشباب الجنوب في إطار تطوير خدماتها الإلكترونية.

و قال هيثم الهواري، رئيس اتحاد المسرحيين الأفارقة ورئيس المؤسسة، أن تصميم الموقع جاء بشكل المواقع الإخبارية ليكون موقع إخباري وتوثيقي لكل فعاليات المهرجان والورش التدريبية، وأيضا أنشطة المؤسسة التي أقيمت خلال السنوات الماضية وكذلك توثيق الفعاليات الجديدة.

وأضاف أن الموقع يشمل أيضا على اخبار المهرجانات المسرحية في العالم وتوفير بياناتها لتسهيل عملية الاشتراك بها لمن يرغب من المسرحيين، كما يحتوي الموقع على قسم للمقالات والقضايا المسرحية ليعبر فيها المسرحيون عن آرائهم تجاه قضايا المسرح، وأشار إلى أنه يجري حاليا العمل على إطلاق تطبيق المهرجان على الموبايل، ليسهل للمسرحيين خدمة متابعة أنشطة المؤسسة والمهرجان على أجهزة التليفون المحمول.

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