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الثلاثاء 16 فبراير 2021 الموافق 04 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«الفيدرالي الروسي» يكشف خلية سرية في القرم وتترستان مولت داعش

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 04:37 م
الفدرالي الروسي
الفدرالي الروسي
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أوقف جهاز الأمن الفيدرالي وهيئة الإشراف المالي في روسيا عمل خلية سرية، قام أفرادها بجمع أموال لمقاتلي تنظيم "داعش" الإرهابي في أراضي شبه جزيرة القرم وجمهورية تترستان.

وذكر مركز الاتصالات الاجتماعية لجهاز الأمن الفيدرالي الروسي، في بيان أوردته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، اليوم الثلاثاء، أن المحتجزين كانوا يقومون في الفترة ما بين عامي 2015 و2019 بجمع الأموال عبر شبكة الإنترنت لنقلها للمقاتلين في الخارج، وذلك تحت ستار العمل الخيري، مضيفًا أنه تمت مصادرة وسائل اتصال وأجهزة كمبيوتر وناقلات معلومات منهم، فيما واجه المحتجزون تهمة المساعدة في النشاط الإرهابي.

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